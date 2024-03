Suur analüüs: maailmamajanduse jõujoonte murrangus pole Euroopa seis kiita

Maailmamajanduses annavad tooni Hiina, India ja laiemalt globaalse lõuna tõus ning USA jätkuva olulisuse valguses paistab suurima kaotajana Euroopa, kirjutab majanduspublitsist Liis Laidre Äripäeva essees.

Kui 2020. aasta sügisel tundus maailmamajanduse jõujoonte hetkepildistusena, et oodata on tormipilvede kogunemise jätkumist ning üha suurenevat survet senisele maailmakorrale, siis mõni aasta hiljem saab tõdeda, et selginemist ei ole veel oodata – pigem vastupidi.