Ekspert: ärme rabista kohustuslike e-arvete jõustamisega

Annika Vait Foto: Erakogu

Ettevõtetel tasub juba praegu lepingus paika panna arve esitamise viis, muidu võib valitsusest riigikogu menetlusse saadetud eelnõu järgi enese teadmata nõustuda e-arve esitamise kohustusega, kirjutab äriõiguse ekspert ja kauaaegne ettevõtjate õigusnõustaja, advokaadibüroo RASK partner Annika Vait.

Suund e-arvetele on pikas perspektiivis kindlasti õige, kuna see ühtlustab praktikat ning peaks kaasa tooma nii rahalise kokkuhoiu kui ka keskkonna säästmise. Seega on see pisike ja tervitatav samm ka vastutustundliku ettevõtluse vallas.