Priit Kongo: uued majandusmudelid põhinevad tehisarul, võitjad selguvad järgmise aasta lõpuks

“Kes soovib tõusta turuliidriks, see peaks juba täna mõtlema, kuidas tehisaru enda kasuks tööle panna,” leiab Net Groupi juht Priit Kongo. Foto: Erakogu

Umbes kahe aasta pärast teeb tehisintellekt ära umbes 90% kliendisuhtlusest. Seega kõik organisatsioonid, kellel on palju kliendisuhtlust, peaksid mõtlema, kuidas õpetada tehisintellekt klientidega suhtlema, kirjutab äri- ja tarkvaraarendusettevõtte Net Group juht Priit Kongo.

Majanduslangus on aeg, kus liigutakse ühest seni toiminud majandusmudelist teise. Surutis pakub võimaluse luua midagi uut ning on just seetõttu magusaim aeg innovatsiooniks – noka ülespoole keeramise eesmärgil on kõik osapooled valmis muutusteks. Pärast igat langust tuleb tõus, kuid selleks, et eesootavast kasvust maksimum võtta, tuleb varakult valmistuda.