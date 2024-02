Innovatsioon ja majanduslangus: just nüüd on parim aeg äri restardiks

Fotol vasakult: Priit Kongo, Ulvi Tallo ja Mare Timian Foto: Kai Koks

Saates „Digitark äri” tuleb juttu ettevõtlusest ja innovatsioonist. Miks me aga räägime innovatsioonist ajal, kui majandus on juba pikemat aega languses, ettevõtted lähevad pankrotti ja paljud koondavad töötajaid?

Tarkvaraarendusfirma Net Group tegevjuhi Priit Kongo sõnul tuleb just praeguses olukorras rääkida innovatsioonist, sest see on võimalus lükata seni mugavustsoonis olnud ettevõtjaid tegema kriitiliselt olulisi otsuseid. Innovaatiline äri loob võimalusi olla oma konkurentidest eespool ja viia ellu midagi, mida seni pole tehtud ning olla teistele teenäitaja. Tulevikuvaates on meil nii või teisiti vaja olla uuenduslikud, kui tahame püsida konkurentsis.

Finantsteenuste ettevõtte Grow tegevjuht Ulvi Tallo tõdeb saates, et meisse on justkui sisse kodeeritud ellujäämise instinkt ning rasketes olukordades on suurem vajadus õppida, edasi liikuda, võtta kasutusele uued tööviisid. Just see ongi see, mis meid edasi viib. Innovaatilisemad ettevõtted jäävad ka rasketes oludes püsima.

Saatekülalised räägivad oma kogemustest muudatuste juhtimisel ettevõttes ning toovad ilmekaid näiteid. Saadet juhib Äripäeva teemaveebide raamatupidaja.ee ja palgauudised.ee ärijuht Mare Timian.