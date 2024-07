Tagasi 04.07.24, 12:50 Joosep Põllumäe: tehisaru kasutamise reeglid paika, et ettevõtte andmed ei lekiks! Igas ettevõttes, kus AI-lahendusi kasutatakse, tuleks viia sisse kindlad kasutuspõhimõtted selle kohta, milliseid andmeid võib näiteks ChatGPTsse sisestada, kirjutab Elisa valdkonnajuht Joosep Põllumäe.

“Lisaks muule kasutatakse tehisaru mudelite treenimiseks ära ka vestlusakendesse sisestatud küsimusi ja andmemassiive, mis tähendab, et iga tehisintellektiga jagatud andmekild jõuab kuskile, talletatakse kuskil ning võib ühel hetkel kuskil välja ilmuda,” märgib Joosep Põllumäe. Pilt on illustreeriv.

Foto: ZumaPress/Scanpix

Tehisaru lahendused on alles lapsekingades, mis tähendab, et need arenevad ja kasvavad meeletu tempoga. Tehisintellekt vajab aga arenemiseks andmeid ning neid võetakse kõikjalt, kust saab.

