Tagasi 28.07.24, 10:00 Ajakirjanik: head kavatsused viivad teadagi kuhu Heade kavatsustega on teadupoolest sillutatud tee, mis viib otse põrgusse, kirjutab Lääne-Virumaa Uudiste ajakirjanik Andres Pulver.

Andres Pulver. Foto: Liis Treimann

Ühel sumedal suveõhtul hakkas auto mälupulgalt kõlama Leonard Coheni kirjutatud laul „Everybody Knows“ USA rokibändi Concrete Blonde esituses. Ma ei ole väga suur kaveritest lugu pidaja, aga kaks neist on tõeliselt head – just see ja lisaks Patti Smithi versioon Prince’i hitist „When Doves Cry“.

Aga see selleks. Leonard Coheni 1988. aastal avalikkuse ette jõudnud tekst oli see, mis mind mõtlema pani. Mõtlema sõjast, poliitikast, poliitikutest, elust.

Laulus öeldakse, et igaüks teab, et sõda on läbi ja igaüks teab, et head kutid kaotasid. Hiljuti käis läbi uudis, et ligi kolmandik ukrainlastest on nõus sõja lõppemiseks territooriume loovutama. Ehk siis sõda oleks läbi heade kuttide kaotusega.

Tegelikult on ajaloos vaid mõni üksik sõda, mis poleks lõppenud „heade“ kaotusega.

