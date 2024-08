Tagasi PRO 05.08.24, 15:31 Makromaania: maksud, psühholoogia ja majanduse nulliring Valitsuse hirm majanduse langusse rääkimise pärast on võrdlemisi õigustatud, sest valitsuse enda poliitika tüürib majanduskasvu nullimise poole.

Uusi maksuplaane tuleb ministeeriumite ühishoones seadusteks ette valmistada pealt 800 miljoni euro eest, vähemalt ühe puhul on seni ebaselge, kuidas see võimalikuks osutub Foto: Andras Kralla

Eelmisel nädalal pragasid peaminister Kristen Michal ja rahandusminister Jürgen Ligi konjunktuuriinstituudi direktori Peeter Raudsepa korralikult läbi. "Kui me ise ennast üles kütame, räägime seda turgu ja majandust väiksemaks, elu ebakindlamaks, siis küllap see ka saabub,” ütles Michal.

Võiks arvata, et ühe tillukese konjunktuuriinstituudi sõnumid nüüd liiga suurt rolli ei mängi terve majanduse kahandamisel. Aga võib-olla on küsimus ka selles, kui lähedal me sellele oleme, et kellegi repliik võiks majanduse “väiksemaks rääkida”.

Need kaunid prognoosid olid aga tehtud nukra tõdemusega, et ega täpselt teada ei ole, mis suunas poliitilised otsused lähevad, enamgi veel, riigieelarve puudujääk ähvardas samal ajal jääda 4‒5% SKPst miinusse.

