Tagasi 09.08.24, 06:00 Tarmo Peterson: tehisaru paneb advokaadid kukalt kratsima Kolme suure advokaadibüroo kõrvale on tekkinud neljaski, idufirmade palgalt liigutakse tagasi advokaaditöö juurde ning tehisintellektil on potentsiaali muuta kiiresti ja põhimõtteliselt õigusteenuse sisu, kirjutab advokaadibüroo Rask asutaja ja partner Tarmo Peterson Infopanga advokaadibüroode aastaraportile antud kommentaaris.

“Võib ennustada, et mõne aasta perspektiivis on tehisintellektil põhinevad tööriistad sedavõrd arenenud, et assistentide, juristide ja nooremate abide tööpõld läheb revideerimisele. Võiks arvata, et see tähendab kulude kokkuhoidu, kuid nii lihtne see arvatavasti siiski pole.” Foto: Pille-Riin Juhkental

Möödunud 2023. aastat võib hinnata õigusteenuste turul heaks. Sõltumata miinuskraadidesse langenud majanduskeskkonnast, suutsid kõik suuremad advokaadibürood käivet arvestatavalt kasvatada. Pikaajaline edu peitub seljataha jäävate numbrite asemel aga sootuks mujal.

Möödunud aastal oli büroosid, kes kasvasid 3-4 protsenti, kuid ka selliseid, kes suutsid kasvatada käivet koguni 10-15 protsenti. Kogu sektori müügitulu suurenes aastaga 5,9 protsenti, mis on korralik tulemus. Selle pinnalt võib järeldada, et turu suured tegijad on kasvanud, kuid mitte otseselt väikeste arvelt.

Seega on turul tervikuna ja laiemalt kasvanud ka vajadus õigusteenuse järele.

Võimalik, et selle taga on vajadus universaalsema nõustaja järele, mida esindavad klassikaliselt advokaadibüroode partnerid nii suuremates kui ka väiksemates büroodes. Seda näiteks põhjusel, et teatud juhtudel on just nõuande kiirus otsustav. Samuti võib selle taga näha turu teadlikkuse suurenemist, et kvaliteetset ja konkurentsivõimelist õigusnõu ei saa vaid esikolmiku büroodest. Neist arengutest võidavad kõik.

Kolmikust on saanud nelik

Huvitav on näha, et õigusteenuste turg võib liikuda majandusele vastuvoolu ja selles ei ole midagi müstilist – rasked ajad pakuvad alati väljakutseid, mille lahendamisel läheb vaja advokaatide mõtteosavust.

