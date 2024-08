Tagasi 01.08.24, 17:21 Advokaat: maksuameti kauakirjutatud juhend loob selgust Maksuameti peagi avalikustatava juhendiga, kuidas äriühingute omandamistehinguid ja restruktureerimisi maksustatakse, ei muutu tegelikult kuigi palju, ent selgus on alati parem kui ebaselgus, kirjutab advokaadibüroo Cobalt valdkonnajuht Tõnu Kolts.

“Äriühingute omandamistehingute ja restruktureerimiste maksustamise osas valitseb juba mõnda aega uus norm. Lisaks turuosalistele peavad sellega arvestama ka nõustajad, kes on varasemalt olnud kohati liialt liberaalsed,” kirjutab Tõnu Kolts. Foto: Erakogu

Eesti maksu- ja tolliamet (MTA) avalikustab peagi oma juhendi nn debt push-down struktuuride maksustamise osas. Seda juhendit on MTA kirjutanud nüüd juba üle aasta ning selleks on turuosalistega peetud mitmeid arutelusid ja kohtumisi. Nende tulemusel leiab juhendist näiteid ja aspekte otsustamaks, kas tegemist on agressiivse maksuplaneerimisega, mille tulemusel saadakse maksuõigusega mittekooskõlas olev maksueelis ning mis viib tehingust tulenevate maksete maksustamiseni.

