Tagasi 08.08.24, 06:00 Robert Kitt: Eestil on reaalne oht jääda elektri importijaks ja Põhjamaade sabassörkijaks Kui madalama riskipreemiaga Põhjamaad meelitavad enda juurde investeeringuid, siis Eestil on reaalne oht jääda elektri importööriks, kirjutab Utilitas Eesti juhatuse esimees Robert Kitt Infopanga energeetika aastaraportile antud kommentaaris.

Põhjanaabrite kõrgemad kasvuambitsioonid koos kõrgema elektritarbimisega käristavad meie ja Põhjamaade majanduste vahet aina kiirenevas tempos, kirjutab Robert Kitt. Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja / Scanpix

2023. aasta möödus Eesti majanduses kahetsusväärselt endiselt languse tähe all. Kannatas Eesti konkurentsivõime ning paraku langes ka ekspordi rahvusvaheline turuosa.

Rahvusvahelise Valuutafondi aastat kokkuvõttev aruanne joonib alla muuhulgas ka kõrgemaid tööjõukulusid, mis omakorda vähendavad konkurentsivõimet. Väikese ja avatud majanduse jaoks on viimane just eriti oluline.

Me soovime ühest küljest skandinaavialikku heaoluriiki, kuid teisest küljest on avalik debatt kaldu eelmise sajandi lõpu lahenduste poole. Ümbersõnastatult, eestimaalased on isegi 20% jõukamad kui soomlased ajal, mil Eesti Euroopa Liiduga liitus, kuid elektrit toodame endiselt põlevkivist.

