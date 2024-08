Tööstus ei ole midagi vanaaegset, mis peabki välja surema ja tulevik on ainult idufirmade päralt. Need on koos vana, traditsioonilise tööstusega ühine tulevik, teineteisega koos, ütles Eesti Vabariigi president Alar Karis taasiseseisvumispäeva kõnes.