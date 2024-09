Tagasi 05.09.24, 12:00 Raivo Vare Ukraina sõja majandusblogi: Vene sõjamajanduse võlu on asendumas valuga Venemaal käib ajaloost tuntud protsess, kus sõjarööbastele pandud majandus algselt kasvab, ent hakkab seejärel kokku tõmbuma, piitsutades samal ajal üles hinnataset ja tekitades kaupade defitsiiti, kirjutab vaatleja Raivo Vare oma sõjablogi 39. sissekandes.

Vene transpordisektori vedude statistika kajastab päris hästi riigi majanduse tervist, kirjutab Raivo Vare. “Maailma kolmandal raudteevõrgustikul toimuvates vedudes on Vene Raudtee enda tunnistusel suured probleemid,” lisab ta. Fotol on killuke Moskva raudteevõrgust. Foto: Reuters/Scanpix

Palju on räägitud ja räägitakse Ukraina sõja rinnetel, aga sellega seoses ka laiemalt maailmas toimuvast. Eraldi on harutatud ukrainlaste ootamatut sissetungi Venemaa Kurski ja teistesse piiriäärsetesse oblastitesse. Selle peamisteks tulemusteks on – lisaks Vene vägede äratõmbamisele pealetungilt ukrainlaste jaoks raskelt rindelt Donbassis – vahetusfondi tekitamine eelseisvateks läbirääkimisteks ning lääne liitlaste enesele kehtestatud tabude või punaste joonte murdmine, näidates, et liitlaste senine hirm Kiievile relvastuse tarnimise ning selle Venemaal kasutamise keeldude ja piirangute suhtes on tegelikult mõttetu ja kahjulik.

