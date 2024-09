Tagasi 17.09.24, 15:23 Ettevõtja: vabadus kontrolli asemel – Eesti vajab regulatiivset giljotiini Regulatiivne giljotiin võib olla reform, mis toob tagasi Eesti strateegilise konkurentsivõime, leiab Admiralsi kaasasutaja ja juhatuse esimees Aleksandr Tsihilov.

Admiralsi kaasasutaja ja juhatuse esimees Aleksandr Tsihilov. Foto: Liis Treimann

Eestil on endiselt säilinud viimase kahe aastakümne jooksul loodud maine olla üks innovaatilisemaid ja väliskapitalile avatud riike Euroopas. E-residentsus, kiire digitaliseerumine, äritegemise lihtsus said 2000. aastate alguses selle edu rahvusvahelisteks sümboliteks.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun