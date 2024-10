Tagasi 04.10.24, 14:54 Lavly Perling: mida teha, et aeg ja raha ei kuluks rumaluste peale Esimesed sammud Eesti eduteele tagasi pööramiseks olgu lihtsad ja konkreetsed ning põhinegu mantral „külmuta, indekseeri lahti, kärbi ja koonda“, kirjutab erakonna Parempoolsed juht Lavly Perling.

Lavly Perling. Foto: Liis Treimann

Parempoolsed on sõnastanud sihi, millest lähtuvad kõik meie ettepanekud ja lahendused. Eestit tuleks juhtida eesmärgiga, et kõikide meie majapidamiste netoväärtus kasvab ühe inimpõlve jooksul Taani ja Soome vahele. Lihtsalt väljendatuna tähendab see tulevikus kõikidele paremat elujärge. Poliitika seisukohalt tähendab see fookust kahel teemal: majanduskeskkonnal ja haridusel.

