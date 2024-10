Tagasi 08.10.24, 11:02 Marcus Keller: kasumlikkus on Iute suur nõrkus Kasumlikkuse vähenemine on probleem, millega kiirlaenuäri Iute Group ei ole seni suutnud toime tulla, kirjutab majandusteemalise blogi Eksponent.ee toimetaja Marcus Keller.

“Hinnates Iute võlakirju tervikuna, saab öelda, et praegu veel suudab ettevõte oma intressikohustused katta ning võlakirjade kupongimaksetest ilmajäämine ei ole veel tõenäoline,” kirjutab Marcus Keller. Foto: Rain Nahkur

IuteCredit Finance 5Y Bond on kõrge tootlusega korporatiivvõlakiri ehk eraettevõtte välja antud võlakiri, mille nimiväärtus on 100 ning pakutud kupongimakse (intress) 11%. Võlakiri registreeriti esmakordselt Nasdaq Baltic turul 11.10.2021 ning see aegub 06.10.2026 (lunastamise kuupäev).

