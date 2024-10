Tagasi 11.10.24, 15:43 Mihkel Nestor: Hiina utsitab majanduskasvu, aktsiaturud tõusevad Hiina valitsus püüab alalhoidliku meelelaadiga rahvast rahakraanide avamisega tarbima meelitada. Need, kes sealsele väärtpaberiturule investeerinud, võivadki juba rõõmustada, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

“Kui siinmail kurdetakse, et tulud ei taha kuidagi kuludele järele jõuda, siis Hiina valitsus seisab silmitsi vastupidise probleemiga: sama perioodi vältel on tarbimine kasvanud vaid 70%,” kirjutab Mihkel Nestor. Foto: Erakogu

Ootustele mittevastav majanduskasv on sundinud Hiina taas majandust elavdama. Kui oodatud mõju reaalmajandusele avaldub pikema perioodil vältel, siis vähemalt aktsiaturule on need otsused elu sisse puhunud.

