Tagasi 06.10.24, 11:06 Saksa autotootjate hädades pole ainult hiinlased süüdi Kaubandussõda maailma suurmajanduste vahel jätkub, sest reedel kehtestas Euroopa Liit Saksamaa vastuseisust hoolimata Hiina elektriautodele uued ja kõrgemad imporditollid.

Karl-Eduard Salumäe sõnul on Saksa autotööstuse konkurentsieelise kadumine märksa suurem lugu kui üksnes Hiina turg. Foto: Andras Kralla

Autoajakirjanik Karl-Eduard Salumäe usub, et ka Saksa tootjate elu läheb edaspidi märksa keerulisemaks, kuid mitte tingimata üksnes Hiina kompartei tõttu.

"Hiinas on eksootilise väljamaa auto ostmise võlu kahanenud," selgitas Salumäe "Äripäeva arvamusliidri" saates. Seega ehkki otsene kahju on see, et Saksa autotöösturitele ülitähtsaks turuks olnud Hiinas läheb tegutsemine paratamatult raskemaks ja kallimaks, pole ka enam turul nõudlus selline nagu varem.

“Saksamaa autotööstus on oma hoogu kaotanud ja mitte ainult hiinlastele. Saksa kvaliteedi tähendus pole mootorite maaimas enam see, mis ta oli," lisas Salumäe.

Samas ei kipu ta ka vastupidiselt suurele narratiivile Hiina autotööstuse võidukäiku kinnitama. Õieti, on ta selle suhtes omajagu skeptiline.

“Soovitan lugeda ka põhjalikumaid ja nõudlikumaid arvustusi ning teste," ütles ta Hiina elektriautode väidetava üleoleku kohta.

Intervjuus selgitas Salumäe, miks ja millega on inimesed juba 20 aastat eksinud, kui on Hiina autotööstuse triumfi kuulutanud, kes on päriselt maailma autotööstuse number üks ning mis saab automaailma elektripöördest, mis on komistanud viimastel aastatel nii mõnegi kivi otsa.

Küsis Indrek Lepik.

