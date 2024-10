Tagasi 17.10.24, 19:33 Kiibitootja kasum kasvas eelmises kvartalis 54% Kiibitootja Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) avalikustas neljapäeval oma eelmise kvartali tulemused, mis olid oodatust paremad. Samuti tõstis ettevõte käesoleva aasta tulude prognoosi, vahendas Bloomberg.

TSMC aktsia tõusis uudise järel üle 10%. Foto: Zumapress.com/Scanpix

Nvidia ja Apple´i peamine kiibitootja loodab nüüd, et müük kasvab sel aastal USA dollarites umbes 30%. Varasemalt prognoositi kasvuks umbes 20%. See on pärast seda, kui TSMC teatas septembri kvartali prognoositust paremast kasumist.

