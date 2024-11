Tagasi 09.11.24, 13:45 Kristjan Novitski: haiguskahjude ennetamiseks on eriti õige aeg Kui riik soovib tervishoidu kärpida, siis tasub töötajatel ja tööandjatel panustada probleemide ennetamisse – nii tuleb kokkuvõttes palju odavam, kirjutab terviseteenuste vahendusplatvormi Stebby tegevjuht Kristjan Novitski.

“Et meid jätkuks veel kauaks, peaksime võtma ise tervise käsile, sest meie saame enda tervist teadlikult mõjutada. Kiirabiga haiglasse sõites on selleks juba hilja,” kirjutab Stebby tegevjuht Kristjan Novitski. Foto: Erakogu

Vaidlused kärbete ja eelarvete üle on juba pikemat aega ühismeedia täitnud. Kõigil on oma mätta otsas raha puudu, rääkimata sellest, et on oht saada kärbitud.