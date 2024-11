Tagasi 04.11.24, 14:00 Mõtle põhjalikult läbi, kuidas töötajate vaimset tervist toetada "Teeninduse teejuhi" saates räägime töötajate toetamisest ja märkamisest, juhtide ning ettevõtte vastutusest ja võimalustest vaimse tervise osas abiks olla.

Tele2 Eesti inimeste arendamise ekspert ja coach Mihkel Joasoo ning Peaasi.ee tegevjuht ja kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa. Foto: Äripäev

Vaimse tervisega seotud väljakutseid lahkavad ja lahendusi pakuvad Peaasi.ee tegevjuht ja kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa ning Tele2 Eesti inimeste arendamise ekspert ja coach Mihkel Joasoo. Saates arutatakse tänasest vaimse tervise olukorrast, kuidas see on muutunud viimaste aastate jooksul, mida saab teha, et ennetada probleeme.

Tele2 Eesti jagab häid nõuandeid, mida ettevõte saab ise sisemiselt ära teha ning kuidas nemad pööravad üha rohkem tähelepanu vaimse tervise heaolule. Saates tuleb juttu ka inimeste märkamisest, juhi vastutusest ning sellest, mida saab ise ära teha oma vaimse tervise heaolu jaoks. Peaasi.ee annab ka nõu, mida teha siis, kui ei tea, mida teha, ning kuidas töötajate käest uurida nende vaimse tervise kohta.

Saadet juhib kaubandus.ee juht Maarit Eerme.

