Läinud reedel ilmunud juhtkirjas tunnistas Äripäev, et ehk oleks pidanud aasta tagasi sotside välja pakutud pangamaksu ideed ikkagi tõsiselt kaaluma . Kummardus toimetusele aususe eest, aga mingit võidurõõmu see mulle ei paku, sest ei võitnud meie ettevõtjad, tarbijad ega ka riik. Küll võiksime järeldada, et tulevikus oleksime söakatele ideedele vähe avatumad – isegi kui need tulevad punase lipsuga mehelt, kes väidetavalt turumajanduse lõppu kuulutab.