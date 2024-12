Tagasi 10.12.24, 12:15 Marika Raiski: pastakas-kukub-stiilis töötegemine libiseb minevikku Pastakas-kukub-tüüpi aeg tööelus on läbi saamas. Aina rohkem tuleks rääkida vastutuse andmisest ja võtmisest, kirjutab Elisa suhtekorraldusjuht Marika Raiski.

“Kaugtöö kõrval loeb inimesele paindlikkus, millal ja kuidas oma tööülesandeid sooritada,” märgib Elisa suhtekorraldusjuht Marika Raiski. Foto: Erakogu

Tänapäeva ärikeskkonnas on töötajale vastutuse andmine üks olulisemaid tegureid, millest sõltub organisatsiooni edu. Vastutustundlik töötaja on ettevõtte suurim vara, sest ta on motiveeritud, produktiivne ning pühendunud organisatsiooni eesmärkidele ja tulemuste saavutamisele.