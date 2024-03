Ekspert halvast juhtimisest: noor ei lepi enam ületunniga ja jalutab lihtsalt töölt minema

20aastase juhtimiskogemusega coach Marika Raiski. Foto: Erakogu

Kui eelmised generatsioonid pidasid ületöötamist normaalseks ja sellest räägiti isegi uhkusega, siis praegu tööturule sisenenud noored ei lepi kesise juhtimisega ja lähevad lihtsalt töölt ära, sõnab juhtimis-coach Marika Raiski.

Raiski ütles intervjuus Äripäeva teemaveebile Tööstusuudised , et tööturule sisenenud inimeste soov on teha oma tööd hästi, õppida, areneda ja karjääris edeneda. “Selle tahte tapab tavaliselt vale töö, halb juhtimine, ebaadekvaatne töökoormus või mittesobiv organisatsioonikultuur,” selgitas juhtimisekspert.

Samuti rõhutas Raiski vaimse tervise tähtsust. Tema sõnul on vaimse tervise probleemid tõepoolest kasvanud ja ka juhtimine läinud sellevõrra keerulisemaks. Lisaks väliskeskkonna mõjudele teeb inimeste olukorra raskemaks hübriidne töökeskkond, kus füüsilist kokku saamist on varasemast vähem.

Juhtimis-coach lausus, et ühelt poolt on hübriidne töövorm väga suur boonus ja võimaldab tööd teha eri asukohtadest Eestis ja ka välisriikidest. Teisalt on inimesed aga sotsiaalsed olendid, rõhutas Raiski. Tema sõnul vajavad inimesed füüsilisi kohtumisi, et lisaks ametlikele tööasjadele rääkida ka muudest teemadest ja teha kiireid ajurünnaku vormis arutelusid. Virtuaalses keskkonnas annab samuti vabamas vormis kohtumisi organiseerida, kuid need ei tööta samaväärselt füüsiliste kohtumistega, nentis asjatundja.

“Seega hübriidvormis töötades tuleb eriti hoolega silma peal hoida sellel, et juht lisab tööriistakasti füüsilise kohtumisega kokkusaamised iga tiimiliikmega eraldi ja ka koos kogu tiimiga,” rääkis juhtimisekspert.

Raiski selgitas intervjuus lähemalt, millist juhtimist ootab Z-põlvkond ja mida saavad juhid teha inimeste hoidmiseks ja kaasamiseks keerulisel ajal.