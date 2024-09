Tagasi 11.09.24, 15:52 Kaarel Ots: riigivõlakiri peaks olema alustava investori esimene väärtpaber Nasdaq Tallinna ja Balti börside juht Kaarel Ots avalikustab arvamuse riigivõlakirjadest, mis peaksid tema sõnul olema iga alustava investori esimene väärtpaber.

Pildil Tallinna ja Balti börside juht Kaarel Ots. Foto: Andras Kralla

Kaarel Otsa arvates on riigivõlakiri kõige madalama riskiga väärtpaber turul, kuhu saab raha paigutada, kas säästmise või investeerimise eesmärgil. “See tähendab, et nüüd on Eesti väärtpaberiturul olemas finantsinstrument, mis peaks olema iga säästja ja alustava investori jaoks esimene väärtpaber, mida oma investeerimisteekonnal soetada,” sõnas Ots.

