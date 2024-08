Tagasi 28.08.24, 13:20 Võlakirjad on tagasi: miljardite väärtuses investeeringuid USA börsil Investorid suunavad raha USA riigivõlakirjade börsil kaubeldavatesse fondidesse (ETFidesse) enne septembris oodatavat intressimäärade langetamist.

BlackRock on augustis sisse toonud ligi 4 miljardit dollarit. Foto: Äripäev/Scanpix

Suurim pikaajalisi võlakirju jälgiv ETF Blackrock TLT tõi augusti algusest alates sisse ligi 4 miljardit dollarit. TLT on populaarne, kuna see järgib 20–30aastaseid riigivõlakirju, mis on traditsiooniliselt turutõrgete ajal turvaline investeering, kirjutab Financial Times.

