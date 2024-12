Elamispindade turg on põhjast läbi käimas ja ostuotsuste edasilükkajad peavad tulevikus leppima kallima hinnasildiga, kirjutab kinnisvara- ja õigusbüroo Raid & Ko tegevjuht Andree Raid.

Tallinna korteritehingute arv püsib juba juulist kõrgel tasemel, iseäranis aktiivne oli oktoober . See näitab, et ostuotsust edasi lükanud koduostjad on tulnud kinnisvaraturule tagasi. Enamasti liigub elamispindade hind samas suunas tehingute arvuga, kuid mõninga viivitusega.