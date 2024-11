Tagasi 28.11.24, 14:38 Tõnu Toompark pani paika korterite üüriäri tasuvuspiiri Kinnisvaraanalüütiku Tõnu Toomparki sõnul vajavad üüriinvestorid praegu kolme-nelja kriitilise näitaja paranemist, et äri hakkaks taas ära tasuma.

Tõnu Toompark eelmisel aastal investor Toomase Investeerimisklubi üritusel rääkimas korterite üüriäri tasuvusest. Foto: Andras Kralla

Toompark räägib saates “Ruutmeetrite taga”, et selleks oleks vaja väikesemat pakkumiste arvu, oluliselt suuremat rahavoolist tootlust, paremat intressimäära ning ka märksa suuremat veendumust, et vara väärtus hakkab kasvama. “Vara väärtuse kasv on pakkunud üüriinvestorile ajalooliselt ligikaudu kaks kolmandikku tootlust, sest rahavooline tootlus aitab vaid kulud ära katta,” selgitab Toompark viimase tingimuse olulisust.