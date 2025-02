Tagasi 06.02.25, 12:07 Teenetemärgi kavaler: araablased tahavad Eesti snäkke koos tehasega Balsnack müüb kartulikrõpse juba mitmetesse kaugetesse riikidesse, kuid suuremate mahtude jaoks on kliendid neid oma turule koguni koos tehasega kutsunud, rääkis ettevõtte asutaja ja tänavune presidendi teenetemärgi kavaler Elmar Rusing.

Balsnacki asutaja Elmar Rusing ettevõtte tootmises Ääsmäel. Foto: Raul Mee

“Selge on see, et suure osa tooret saaks osta kohapealt ja ilmselt ka tööjõud oleks võib-olla soodsam ja nii edasi. Mahuks sinna hinnaraami, mis nende ootus on. See on nii Saudi Araabias olnud, Emiraatides on see jutuks olnud, et tulge kohale,” kirjeldas Rusing Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Rusingu sõnul otsibki Balsnack praegu lahendusi, kuidas ehitada mobiilsemad tootmisliinid, millega minna tootma kartulivahvleid Araabiasse või kasvõi Jaapanisse.

Ta tegi ka ka ülevaate, kuidas Balsnackil eelmisel aastal läks ja millistel turgudel mullu Eesti kartulikrõpsude nõudlus kõige rohkem kasvas. Samuti rääkis ta, mille taha on seni jäänud Balsnacki suurem läbilöök kaugetel turgudel ja mis eesmärgid on ta juhatusele tänavuseks seadnud.

Juttu tuli ka sisendhindade klientidele kandmisest, Eesti toidutöösturite käekäigust ja laiemalt Euroopa tootjate konkurentsivõimest.

Küsis Janno Riispapp.