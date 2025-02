“Mul on kahju ettevõtete lisamaksustamisest.“

“Majanduse seisukohalt oleksid minu eelistused olnud teistsugused, aga ellu tuleb viia seda, mis on võimalik, ja kahjuks nii on. Vähemalt ma olen aastaid hoiatanud, et nii läheb,” rääkis rahandusministriks saav Jürgen Ligi.