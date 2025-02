Tagasi 18.02.25, 18:26 Prokurörid aastaraamatus: maksujõuetuse kaasused – pidev võitlus ärimoraali parandamiseks Millised on olnud prokuratuuri proovikivid maksejõuetusega seotud süütegude lahendamisel, kirjutavad prokurörid Sirle Melk ja Marek Soomaa prokuratuuri aastaraamatus.

Eestis on iga päev keskmiselt 100 000 ettevõtet ja inimest kellelegi võlgu. Nende koguvõlg ulatub 1,6 miljardi euroni. Foto: Andras Kralla

Mullu 31. detsembri seisuga tegutses Eestis registrite andmetel 348 289 juriidilist isikut. Neist tegutsevaid oli kokku 339 692, likvideerimisel 7997 ja pankrotis 600 juriidilist isikut. Nende hulgas on kõige enam (262 809) osaühinguid, millest 65 protsenti on sellised, kus ainuosanik ning juhatuse liige on üks ja seesama füüsiline isik.