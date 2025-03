Palmi Lahe: eakate hooldus ei tohi ajast maha jääda, otse vastupidi!

Hädavajalik tööriist

Maailma terviseorganisatsioon on hoiatanud, et rahvastiku vananemine on 21. sajandi üks suurimaid väljakutseid. Aastaks 2050 on dementsuse esinemissagedus tõusnud praegusega võrreldes kuuekordseks. See tähendab, et meie vastutus ja roll hooldussektoris muutuvad olulisemaks kui kunagi varem.

Digipädevus ei ole enam lihtsalt lisavõimalus. See on hädavajalik tööriist, mis võimaldab meil pakkuda eakatele paremat, täpsemat ja inimväärsemat hooldust.

Ravimite täpne ja ohutu manustamine muutub lihtsamaks nutikate ravimidosaatorite abil, mis aitavad vältida eksimusi ning tagavad, et ravimid saavad alati võetud õigel ajal ja õiges koguses. Turvalisuse suurendamine on võimalik liikumis- ja kukkumisandurite abil, mis võimaldavad reageerida kriitilistele olukordadele kiiremini kui kunagi varem, aidates vältida raskeid vigastusi ja tagades, et abi jõuab õigel ajal kohale.

Efektiivne suhtlus ja andmete haldamine saavad uue mõõtme kaasaegsete hooldustarkvarade kaudu, mis võimaldavad meil dokumenteerida eakate terviseseisundit täpsemalt ja kiiremini. See aitab meil teha paremaid otsuseid ja parandada hoolduse kvaliteeti.

Kui töötajad tunnevad end digilahenduste kasutamisel kindlalt, muudab see nende igapäevatöö sujuvamaks ja meeldivamaks, suurendades samal ajal ka töörõõmu ning vähendades stressi.

Teie võimalus!

Digitehnoloogia kasutuselevõtt ei ole aga ainult positiivsete külgedega. Kui töötaja ei tunne end uute tööriistade kasutamisel kindlalt, võib see tekitada tehnostressi – ärevust, pingeid ja hirmu, et ei suudeta uue tehnoloogiaga toime tulla. Seepärast ei piisa ainult uuenduslike lahenduste juurutamisest. Me vajame ka süsteemset ja järjepidevat koolitust, tuge ja enesekindluse tõstmist.