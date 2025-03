Tagasi 05.03.25, 12:09 Tarmo Tanilas: miks jääb Wall Street vanale mandrile alla? Finantsturgudele ei meeldi ebakindlus, kuid Donald Trumpi tegevus on investorid USA aktsiaturu suhtes ettevaatlikumaks teinud, kirjutab Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.

“Trumpi üks peamine valmislubadus oli ettevõtete maksukoormuse langetamine 21% pealt 15%le. Antud teema tõstatamine meelitaks kapitali rohkem USAsse, aga seda eeldusel, et USA Euroopaga risti vastupidiste väärtuste ja huvide eest võitlema ei asu,” kirjutab Tarmo Tanilas. Foto: Jake Farra

Donald Trump on vähem kui kahe kuuga suutnud finantsturge ja avalikkust üllatada rohkem kui tema eelkäija Joe Biden eelneva nelja aasta jooksul. Mehhikole ja Kanadale määratud tollid läksid otsuse langetamisele järgneval päeval kuuks ajaks pausile, et need vastlapäeval taas kehtestada. Sama saatus tabab Hiina kaupu, aga hiinlaste õnneks on need esialgu madalama maksumääraga.