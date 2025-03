Keldo: eesmärk ei ole koondamine

Peaminister Kristen Michal lubab riigis bürokraatiat vähendada nii, et ametnikke läheb vaja praegusest 20 protsendi võrra vähem. Majandus- ja kliimaminister räägivad oma muudatustest juba konkreetsemalt, sest need on tegelikult eelmise valitsuse ajal kokku pandud plaanid.