Tagasi 19.03.25, 12:30 Andree Raid: korterite flippijad muutusid aktiivseks, see võib olla hea märk Eestis on tekkinud professionaalsed korterite flippijad, kes ei pea ostuotsuse tegemiseks isegi kinnisvaraga kohapeal tutvuma, kirjutab kinnisvarabüroo Raid & Ko juhataja Andree Raid.

„Kogemustega flippijad suudavad korteriremondi korraldada oluliselt kiiremini, soodsama hinna ja parema kvaliteediga kui remontimisega esmakordselt kokku puutuv asjaarmastaja,“ märgib Raid & Ko juhataja Andree Raid. Foto: Erakogu

Eesti elamispindade turul on kindla koha sisse võtnud uus „tööstusharu“ – korterite nn flippimine. Flippijad ostavad kehvas seisus korteri, remondivad selle ja müüvad edasi. Nende aktiveerumine näitab, et vähemalt ühel seltskonnal on kindlustunne elamispindade turu edasiste positiivsete arengute osas olemas.