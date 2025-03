“Hakata sinna nüüd raha matma…” Riigi plaan toetustega uusi kortereid ehitada külvab skepsist

Ettevõtjad kahtlevad, et ministeerium suudab arendajad mõnesaja tuhande eurose boonusega Ida-Virumaale meelitada ning lisaks nähakse, et riik hakkab lihtsamate lahenduste valimise asemel ise turutõrget looma.

“Riigil rahaga nagunii midagi teha pole, eks võib siis kulutada,” kritiseeris kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark . “Mul on raske uskuda, et riigil on võimekust turgu sellisel moel teise suunda keerata.”