Tagasi 26.03.25, 12:52 Mailiis Ploomann: kontorisse edasi, mitte tagasi Maailmas, kus enamus lisandväärtust sünnib kusagil töötajate kahe kõrva vahel, on võimatu välja arvutada, kas nende tegelik potentsiaal on rakendatud. Siin tulevadki mängu juhtimisoskused, kirjutab Elisa juhatuse liige ja erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomann.

“Inimeste loovuse ja pühendumuse valla laskmisse ei ole mõistlik suhtuda nagu tõukoerte paaritamisse. Stiilis, et ajame nad piisavalt väikesesse aedikusse kokku ja küll nad lõpuks asja ajama hakkavad, sest loodus ju sunnib,” kirjutab Elisa erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomann. Foto: Erakogu

Mis on viis asja, mida sina eelmisel nädalal oma töös saavutasid? Ei oleks iial arvanud, et sellele küsimusele tekib 2025. aastal globaalselt negatiivne alatoon. Aga nii nagu iga hea tööriistaga on võimalik nii luua kasu kui ka teha kurja, saab analoogselt ringi käia selle igati edasiviiva mõttemustriga.