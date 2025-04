Tagasi 23.04.25, 06:00 Tõnu Pekk: pensioniks kogudes tuleb riskida. Aga kuidas? Pensioniks koguja saavutab pikaajaliselt hea tulemuse ainult siis, kui tal on piisavalt teadmisi, et püsida strateegias ka turgude languse ajal – nii saab riskist tema liitlane, kirjutab Tuleva fondijuht Tõnu Pekk.

“Mulle meeldib kõige enam Vanguardi asutaja Jack Bogle’i strateegia: pane raha väikse kuluga ja suure tootlusega indeksifondi ja valmistu selleks, et püsida kursil nii headel kui ka halbadel aegadel,” kirjutab Tuleva fondijuht Tõnu Pekk.

Foto: Andras Kralla

Tulevikuks kogudes tasub võtta rohkem riski, see tähendab suunata suurem osa oma varast aktsiafondi. Ajalugu näitab, et nii on võimalik saavutada oluliselt parem pikaajaline tootlus kui väikse riskiga investeeringutes. Aga risk tähendab ka vara väärtuse kõikumist, mis inimestele ei meeldi.

Kuidas ehitada fond, mis pikaajaliselt töötab hästi, aga millest inimene poolel teel ei loobu? See on keeruline küsimus.

On teada-tuntud tõde, et kehva tootlusega fondist (ehk sellest, mis on “punases”) kipuvad kogujad lahkuma. Mida vähem kogujaid, seda kehvem fondiäri. Pensionifondid on aegade jooksul kasutanud erinevad strateegiaid sellega toime tulemiseks.

Kõik strateegiad ei tööta

Esiteks on paar strateegiat, mis selgelt pole toiminud – ei kogujate ega äri hüvanguks.

Esimene variant on võtta palju riski, aga kogujaid languseks mitte ette valmistada, reklaamides vaid kujutluspilti pensionieast palmisaarel või mitmekohalisi lühiajalisi tootlusnumbreid. Nii kui tuleb langus, kogujad ehmuvad ning lahkuvad fondist.