100 000 eurot kaotanud Urmas Paet kahtlustab kantimist

Hoiu-laenuühistu ERIAL juhtfiguurid on seni kahes kohtuastmes süüdi jäänud investeerimiskelmuses ja omastamises, nende ühistusse oma raha paigutanud inimesed vaatavad samal ajal, kuidas ühistu kinnisvaraportfell on läinud, aga neile ikkagi raha ei maksta. See on pannud teravaid küsimusi küsima ka 100 000 eurot kaotanud tipp-poliitik Urmas Paeda.