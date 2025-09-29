Kärt Kuvvas-Mekk: alakasutatud võimalus lahendaks Eesti tööturu suurimat probleemi

PRO Saated 22.09.25, 17:53

“Loen CVsid ja mõtlen, kas mina olen loll või midagi – see on täpselt see inimene, keda mul on vaja,” ütleb Ehitustrusti juht Kaido Somelar. “Täna vist on nii, et kui sa ei valeta, siis laua taha ei saa.”