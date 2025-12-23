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Anu Nef: kui kasvõi 1% ettevõtteid panustab teadusarendusse, siis on tark tööstus tõesti käeulatuses

Arutelu Eesti targa tööstuse buumi üle on ilmselt ennatlik ning pigem peaksime selle tekkele veel jõulisemalt kaasa aitama, nii ettevõtete kui ka teadlaste poolelt, kirjutab koostöövõrgustiku Adapter partnerlussuhete juht Anu Nef.
“Viimastel aastatel esile kerkinud teadmusmahukad ettevõtted ei ole juhus. Nende kasv on võtnud aega 5–10 aastat,” märgib koostöövõrgustiku Adapter partnerlussuhete juht Anu Nef.
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