Anu Nef: kui kasvõi 1% ettevõtteid panustab teadusarendusse, siis on tark tööstus tõesti käeulatuses
Arutelu Eesti targa tööstuse buumi üle on ilmselt ennatlik ning pigem peaksime selle tekkele veel jõulisemalt kaasa aitama, nii ettevõtete kui ka teadlaste poolelt, kirjutab koostöövõrgustiku Adapter partnerlussuhete juht Anu Nef.
Ametnikud ja rektorid on mugavustsoonist välja tulnud, peame sama tegema
Järgneva paari aasta jooksul sõltub Eesti innovatsioon idufirmategijate asemel valdavalt keskealistest meestest, kirjutab Eesti Masinatööstuse Liidu nõukogu esimees ja Radius Machiningu asutaja Veljo Konnimois.
Eelmisel aastal moodustasid Balti riikide investorid 92% piirkonna ärikinnisvara tehingute koguväärtusest, kuid sadu miljoneid eurosid maksvad kinnisvaraobjektid on seni olnud ligipääsetavad ainult suurkapitalile. Avalikult jaotatavad Lords LB Asset Managementi hallatava Baltic Core Property Fundi investeerimisfondi osakud võimaldavad sellele turule siseneda ka jaeinvestoritel. Fondi esimene kavandatud investeering on Vilniuse ärikeskus Artery, mis tegutseb 98 protsendilise täituvusega.