Veljo Konnimois: töösturid peavad hakkama innovatsiooniveduriks
Järgneva paari aasta jooksul sõltub Eesti innovatsioon idufirmategijate asemel valdavalt keskealistest meestest, kirjutab Eesti Masinatööstuse Liidu nõukogu esimees ja Radius Machiningu asutaja Veljo Konnimois.
Tark tööandja ei oota, kuni töötaja talle uksele koputab, vaid hoolitseb järelkasvu eest ise. Sellest hoolimata paljud tööandjad seda veel ei tee, tõdeb Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu liige ja tööturu töörühma juht Ain Käpp.
Tööstuse riiklikud arendusprogrammid tuleb muuta lühemaks, konkreetsemaks ja veebipõhiseks, et jõuda tuhandete üle Eesti asuvate väikeettevõtjateni, soovitab Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuht Andri Haran.
Viimaste aastate suvised paduvihmad on näidanud, et Eesti linnade sademeveesüsteemid ei tule äärmuslike ilmastikuoludega alati toime. Üha sagedamini ujutavad lühikese aja jooksul maha sadanud vihmad üle tänavaid, ristmikke ja hoove, samal ajal kui pikematel kuivaperioodidel tuleb haljastust kasta joogiveega. See paneb omavalitsused otsima lahendusi, mis aitaksid vihmavett senisest nutikamalt koguda ja kasutada.