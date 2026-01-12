Piret Potisepp: kolm trendi, millest ammutan optimismi
2026. aastal võidavad need ettevõtted, kes aitavad nii oma juhtidel kui ka töötajatel vajalikke oskusi omandada ja arendada, kirjutab kaubandus-tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Kui soovime, et 2026. aasta majanduskasv oleks enamat kui prognoositabeli rida, peab optimism tuginema kindlustundele nii tarbija kui ka ettevõtja jaoks, kirjutab Sirje Potisepp vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Majanduslangus ei kesta igavesti, selle mõttega tuleb juba praegu otsuseid teha. Ettevõtted, kes ikka veel ootavad paremaid aegu, kaovad peagi pildilt, kirjutab Valeria Kiisk vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Corvette ühendab Ameerika sportauto iseloomu, jõudluse ja igapäevase sõidumugavuse. Pane oma teadmised proovile ning avasta, mida see auto lisaks pilkupüüdvale välimusele pakub. Vasta seitsmele küsimusele!