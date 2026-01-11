Sirje Potisepp: maksuküüru kadumine võib anda lühiajalise psühholoogilise efekti, kuid ei taasta tingimata usaldust
Kui soovime, et 2026. aasta majanduskasv oleks enamat kui prognoositabeli rida, peab optimism tuginema kindlustundele nii tarbija kui ka ettevõtja jaoks, kirjutab Sirje Potisepp vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Majanduslangus ei kesta igavesti, selle mõttega tuleb juba praegu otsuseid teha. Ettevõtted, kes ikka veel ootavad paremaid aegu, kaovad peagi pildilt, kirjutab Valeria Kiisk vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Iga negatiivse uudise kohta tuleks ajakirjanikel leida kaks positiivset ning ei tasu unustada ka huumorinurga tähtsust, kirjutab statistik Ene-Margit Tiit vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?