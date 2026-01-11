Valeria Kiisk: ettevalmistus uueks kasvuks peabki käima madalseisus
Majanduslangus ei kesta igavesti, selle mõttega tuleb juba praegu otsuseid teha. Ettevõtted, kes ikka veel ootavad paremaid aegu, kaovad peagi pildilt, kirjutab Valeria Kiisk vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Oleme Eestis pessimismiga liialt ära harjunud. Meie optimism peab tuginema teadmisele, et oleme Lääne-Euroopast sitkemad ja kiiremad, kirjutab LHV juht Mihkel Torim vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Aus hinnang majanduse seisule, ilma hirmutamise ja ilustamiseta, loob aluse usaldusele. Usaldus omakorda on eeltingimus investeeringutele ja kasvule, kirjutab Tallinna linnapea Peeter Raudsepp vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
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