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Elisa tegevjuht Andrus Hiiepuu: “õige hetke” ootamine muutub ise riskiks

Uues reaalsuses võidab see, kes kohaneb ja julgeb otsuseid teha ka osalise info põhjal, kirjutab Elisa tegevjuht Andrus Hiiepuu vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele
Me ei saa kasvada lõputult rohkem tootes, küll aga targemalt toimetades, mõtiskleb Andrus Hiiepuu.
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