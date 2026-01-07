Elisa tegevjuht Andrus Hiiepuu: “õige hetke” ootamine muutub ise riskiks

Oleme Eestis pessimismiga liialt ära harjunud. Meie optimism peab tuginema teadmisele, et oleme Lääne-Euroopast sitkemad ja kiiremad, kirjutab LHV juht Mihkel Torim vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Optimismi toob majandusse tagasi tööstuse läbimõeldud käimalükkamine. Selleks paluvad ettevõtjad rahvalt usalduskrediiti, kirjutab masinatööstusettevõtte Radius Machining asutaja ja suuromanik Veljo Konnimois vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Eesti inimesed ei ole harjunud liigse pessimismiga, olukord ongi objektiivselt kehv, kirjutab meediakriitik ning keele- ja kirjandusteadlane Tiit Hennoste vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.