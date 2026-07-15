Tõnu Kolts: planeeritav erasihtasutus ei toimi selgete maksureegliteta

Kui luuakse uus perekondliku vara hoidmise vorm, peab seadusandja samal ajal vastama ka maksuküsimustele, kirjutab advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ning maksunõustamise ja eraisikute varahalduse ekspert Tõnu Kolts.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks võib Tõnu Koltsi hinnangul uus erasihtasutus ilma selgete maksureegliteta jääda vaid poolikuks lahenduseks;

kuidas tuleks maksustada erasihtasutuse väljamakseid ja perevara kasutamist, et vältida topeltmaksustamist ja ebakindlust;