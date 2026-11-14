Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,02%318,72
  • OMX Riga−0,11%1 013,93
  • OMX Tallinn−0,01%2 256,41
  • OMX Vilnius−0,25%1 502,59
  • S&P 500−0,4%7 561,67
  • DOW 300,1%52 347,55
  • Nasdaq −0,91%25 136,27
  • FTSE 1000,36%10 902,56
  • Nikkei 2250,53%61 142,35
  • USD/EUR0,00%0,91
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • OMX Baltic−0,02%318,72
  • OMX Riga−0,11%1 013,93
  • OMX Tallinn−0,01%2 256,41
  • OMX Vilnius−0,25%1 502,59
  • S&P 500−0,4%7 561,67
  • DOW 300,1%52 347,55
  • Nasdaq −0,91%25 136,27
  • FTSE 1000,36%10 902,56
  • Nikkei 2250,53%61 142,35
  • USD/EUR0,00%0,91
  • GBP/EUR0,00%1,2

Ajutine raamatupidaja rühkis kütusefirma tippu. “Ütlesin ülemusele, et mul on igav“

“Naised tipus” sarja uus lugu
“Mul on väga igav. Tahaks mingit väljakutset, olen valmis aitama. Palun, andke mulle midagi teha,“ ütles tänavu Neste Eesti tegevjuhiks saanud Polina Tkatšuk oma karjääri alguses ülemusele.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • kuidas jõudis Polina Tkatšuk ajutise raamatupidaja rollist Neste Eesti tippu ja millised valikud tema karjääri pöördepunktides määravaks said;
  • millist juhti näevad Tkatšukis tema kolleegid ja lähedased ning kuidas plaanib ta juhtida Neste Eestit ajal, mil kütuseäri kiiresti muutub.
Polina Tkatšuk ei peljanud ülemusele otse öelda, kui tal tööl igav hakkas. Selle asemel et uusi võimalusi ootama jääda, küsis ta ise lisaülesandeid ja jõudis nii ettevõttes üha uute ametiteni.
  • Polina Tkatšuk ei peljanud ülemusele otse öelda, kui tal tööl igav hakkas. Selle asemel et uusi võimalusi ootama jääda, küsis ta ise lisaülesandeid ja jõudis nii ettevõttes üha uute ametiteni.
  • Foto: Andras Kralla
Ajutise raamatupidajana 2008. aastal Nestesse tulnud Tkatšuk ei jäänud loorberitele puhkama, vaid küsis ise lisaülesandeid.
Kui kolleeg lapsehoolduspuhkuselt naasis, pakuti Tkatšukile püsivat tööd. Toonane Neste peadirektor kiitis tema pealehakkamist.
Nii sai ajutisest töökohast alguse karjäär, mis on kestnud juba 18 aastat.
Lisa Äripäev Google’is eelistatud allikaks
Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Saated
  • 03.09.26, 13:35
Raamatupidajast tippjuhiks tõusnud Polina Tkatšuk: tõmbasime teadlikult hinnarallile pidurit
18 aastat tagasi Nestesse raamatupidajana tööle tulnud Polina Tkatšuk asus möödunud kuul sama ettevõtet juhtima. Tema sõnul on pikka karjääri Nestes võimaldanud erinevad ametikohad ja võimalus pidevalt uusi asju proovida.
Suur lugu
  • 18.04.26, 06:00
Eriline avastus tõukas ärisse. Tippteadlane tegi kannapöörde iduettevõtlusse
“Naised tipus” sarja uus lugu
Teadustöö keskelt kasvas välja avastus, mis viis teadlase Olesja Bondarenko laborist idufirma loojaks.
Suur lugu
  • 04.04.26, 06:00
Raudne naine raudteel: Eesti Raudtee värske juht Merle Kurvits murrab töökusega piire ja kriise
“Naised tipus“ sarja uus lugu
„Roll, kus hüppekõrgus on ette määratud, ei ole mulle,“ ütleb Merle Kurvits. Sama suhtumisega murdis ta end tippu elektrimaterjalide äris, roolis rasketehnika ettevõtte läbi koroonakriisi ja vedas krahhi ajal vaguniäri. Aprillist juhib ta Eesti Raudteed.
Suur lugu
  • 21.03.26, 06:00
“Mis sina, linnatibi, nendest asjadest tead.” Kerli Ats murdis eelarvamused ja kujundab nüüd Eesti põllumajandust
“Naised tipus“ sarja uus lugu
Lapsepõlves kaunite kunstidega tegelenud Kerli Ats ei osanud uneski näha, et ühel päeval saab temast Põllumajandus-Kaubanduskoja juht. Viimased üheksa aastat on ta aga põllupidajate hingeellu sedavõrd sisse sukeldunud, et mõnes teises sektoris end enam ette ei kujutagi.
  • ST
Sisuturundus
  • 03.11.26, 11:00
TalTechi tudengid võtsid sihiks vesinikpaadiga maailma tippu jõuda
TalTechi tudengid on võtnud ambitsioonika eesmärgi ehitada vesinikul töötav võistluspaat, millega minna rahvusvahelisele Monaco Energy Boat Challenge'i võistlusele. HydroRaceri projekti veab 46 tudengist koosnev meeskond, kes arendavad uut tehnoloogiat vabatahtlikult õpingute kõrvalt. Projekti eesmärk pole üksnes võistlustel osalemine, vaid ka tulevastele inseneridele praktilise kogemuse andmine, rääkis HydroRaceri meeskonna kapten Erik-Rennes Pihlak „Energiakooli“ saates.

Hetkel kuum

„Minu hinnangul reageeris turg uudistele üle ning müüki võimendasid riskifondide sundmüügid,“ selgitas kümneid tuhandeid eurosid turgudele paigutanud investor Kristjan Liivamägi.
Börsiuudised
  • 13.11.26, 14:01
Nvidia skandaal vallandas ostupalaviku. Kristjan Liivamägi investeeris kümneid tuhandeid eurosid
Martin Kristerson (esiplaanil) sai Eesti turul idufirma UpSteam käima liikuva autopesuteenusega, kuid vahepeal laienes ettevõte välisturgudele nii palju, et lõpuks moodustas Eesti turg kogu kontserni käibest vaid umbes 7%
Börsiuudised
  • 13.11.26, 10:14
Miljonisüstist ilma jäänud idu läheb pankrotti. “Investori äraütlemine oli viimane piisk karikasse”
Kunagise menubändi Vanilla Ninja elu on jäänud ammu seljataha, kuid kinnisvaraärist on Katrin Siskale saanud uus kirg, mis pakub talle vähemalt sama palju rõõmu kui muusikukarjäär.„Olen lihtsalt nii uskumatult õnnelik! Ma poleks elus sees uskunud, et see töö hakkab mulle meeldima sama palju nagu bändi tegemine, võib-olla isegi rohkem!”
Suur lugu
  • 13.11.26, 06:00
Vanilla Ninja staarist luksuskinnisvara müügitippu: „Mida rohkem sipled, seda rohkem teenid!”
Kaks Eesti naist ajavad Portugalis äri, mille vastu kohalikud protestivad
Pajo ASi juhi ja suuromaniku Minni Pajo sõnul on Maaelu Edendamise Sihtasutus tekitanud ettevõttele süüdimatult kahju.
Uudised
  • 13.11.26, 06:00
MES nõuab Pärnu perefirma pankrotti. “Neil pole alust midagi nõuda”
Pärnu ehitusfirma varasem omanik ja juht sai karmi karistuse.
Uudised
  • 13.11.26, 16:00
Firma tankistile liigutanud ehitusettevõtja sai ärikeelu
Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni esimehe Veiko Kopamehe sõnul peavad päringud olema lihtsad ja selged, AI sõnastatud avaldused on aga midagi vastupidist.
Uudised
  • 13.11.26, 15:09
Tehisarukaebused uputavad Eesti asutusi. “Sajad ja sajad avaldused ootavad lahendust“
Soome suurima sissetuleku registreeris eelmisel aastal Wolti asutaja Mikko Akseli Kuusi, hüüdnimega Miki.
Uudised
  • 12.11.26, 16:24
37aastane ettevõtja teenis Soomes aastaga 132 miljonit eurot
(vasakult) FoxSeci müügijuht ja Hardmeier OÜ juhatuse liige Siim Kajo ning FoxSeci tootmisjuht Janno Tammeorg.
  • ST
Sisuturundus
  • 11.11.26, 08:00
„Hea turvasüsteem on meeletult igav.“ Mida see ettevõtte jaoks tähendab?
Kiibitootjate aktsiate langus vedas reedel alla nii S&P 500 kui ka Nasdaqi indeksi, ehkki nädala kokkuvõttes jäid USA turud plussi.
Heitlik nädal Wall Streetil lõppes kiibiaktsiate ja bitcoini langusega
Polina Tkatšuk ei peljanud ülemusele otse öelda, kui tal tööl igav hakkas. Selle asemel et uusi võimalusi ootama jääda, küsis ta ise lisaülesandeid ja jõudis nii ettevõttes üha uute ametiteni.
Ajutine raamatupidaja rühkis kütusefirma tippu. “Ütlesin ülemusele, et mul on igav“
“Naised tipus” sarja uus lugu
Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni esimehe Veiko Kopamehe sõnul peavad päringud olema lihtsad ja selged, AI sõnastatud avaldused on aga midagi vastupidist.
Tehisarukaebused uputavad Eesti asutusi. “Sajad ja sajad avaldused ootavad lahendust“
Kiibitootjate aktsiate langus vedas reedel alla nii S&P 500 kui ka Nasdaqi indeksi, ehkki nädala kokkuvõttes jäid USA turud plussi.
Heitlik nädal Wall Streetil lõppes kiibiaktsiate ja bitcoini langusega
Kiibifirma Arm Holdings tegevjuht Rene Haas on üks mitmest kandidaadist, kes võiks Huangi asemel Nvidias juhiameti üle võtta
Selgus üks võimalik Huangi mantlipärija
Soome peaminister Petteri Orpo ütles, et Dublinis tehti poliitiline otsus, et E5 riigid ja ELi institutsioonid esindavad Euroopat Venemaa ja Ukraina läbirääkimistel.
Soome peaministri teatel on Euroopa esindajad Ukraina ja Venemaa kõnelustele valitud
“Muudatus oli minu enda soovil,” ütles Martin Küüsmaa, kes jätkab äriarenduse- ja kvaliteedidirektori rollis.
Maagi tippjuht taandus juhatustest. “Soovisin rohkem keskenduda oma rollile”
Juhan Parts kutsub üles Eesti energiasektori arengul silmas pidama ka füüsikaseadusi, kaasa arvatud termodünaamikaseadust.
Parts paneks püsti kolm tuumajaama. “Paneme siia toimetusse?”
Tapa linnakus NATO lahingugrupis teenivad Eesti ja liitlasüksuste sõdurid.
Bild: Venemaa nõuab Soome lahkumist NATOst ja baaside keelustamist Eestis, Lätis ja Leedus
(vasakult) FoxSeci müügijuht ja Hardmeier OÜ juhatuse liige Siim Kajo ning FoxSeci tootmisjuht Janno Tammeorg.
  • ST
„Hea turvasüsteem on meeletult igav.“ Mida see ettevõtte jaoks tähendab?
Vaatamata Hiina suurinvestorite kõrvalejäämisele ületab huvi Anthropicu IPO vastu pakutava mahu kuuekordselt.
USA piirangud tõmbavad Anthropicu IPO-l Hiina rahale pidurit
Investeerimispank Goldman Sachs prognoosib S&P 500 indeksile järgmise 12 kuu jooksul 14-protsendilist tõusu, kuid soovitab Euroopa aktsiate osakaalu vähendada.
Goldman Sachs näeb S&P 500 indeksil tugevat tõusuruumi, Euroopa suhtes ollakse aga ettevaatlikud
Börsile minnes võib ettevõtte väärtus küündida üle triljoni dollari.
Anthropic avalikustas IPO kuupäeva
Taani ravimifirma Novo Nordisk tõestas, et midagi võib olla mäda ka siis, kui aktsia hind tundub soodne.
Odavamalt ostmine tõi 12 250 eurot kahjumit, kallimalt ostmine üle 80 000 euro kasumit
Investor Toomase kommentaar
Kunagise menubändi Vanilla Ninja elu on jäänud ammu seljataha, kuid kinnisvaraärist on Katrin Siskale saanud uus kirg, mis pakub talle vähemalt sama palju rõõmu kui muusikukarjäär.„Olen lihtsalt nii uskumatult õnnelik! Ma poleks elus sees uskunud, et see töö hakkab mulle meeldima sama palju nagu bändi tegemine, võib-olla isegi rohkem!”
Vanilla Ninja staarist luksuskinnisvara müügitippu: „Mida rohkem sipled, seda rohkem teenid!”
Kaks Eesti naist ajavad Portugalis äri, mille vastu kohalikud protestivad
Evicon Ehituse kokkuvarisemisest said löögi sajad alltöövõtjad.
Miljoneid võlgu jäänud peatöövõtja varises pankrotti. “Tahan oma õppetunde jagada”
Kahtlased laenud ja maksed äratasid tähelepanu
Sariettevõtja Egle Raadiku sõnul võib oma aja ja energia investeerimine ettevõtlusse tuua märksa kiiremat tootlust kui aktsiad või kinnisvara. Ent kui ohumärgid jäävad märkamata ja keha viimse piirini kurnatakse, võib edulugu pöörduda valusaks kukkumiseks, kus ühtäkki kaovad nii töövõime kui ka sissetulek.
Egle Raadiku kallis õppetund: Amazoni miljonid viisid läbipõlemiseni, nüüd sihib ta AI-agentidega 20% kinnisvaratootlust
“Sellises volatiilses sektoris tuleb ka negatiivne stsenaarium juba ette läbi mõelda,“ möönab Vaido Veek.
Vaido Veek: Iren on ahvatlev, kuid konkurent on veel ahvatlevam
"Praegu on kõige raskem aeg minu elus,“ ütles Floorini asutaja ja omanik Arvi Mägin.
30 aastat tegutsenud Floorin läheb pankrotti. "Kõige raskem aeg minu elus"
Edaspidi on Kuukulgur reklaamiproduktsiooni ettevõte ja mitte niivõrd filmide või teleseriaalide tootja. Fotol ettevõtte pikaaegsed juhid Rain Tolk (vasakul) ja Andres Maimik.
Tolk ja Maimik lahkuvad pikalt juhitud produktsioonifirmast. “Me pole kellegagi laulatatud”
Algarve lõunarannikul, peamiselt Lagoses ja Portimaos tegutsev kinnisvarafirma Villas Key, milles töötab Katrin Siska, on spetsialiseerunud just piirkonna magusaimatele kohtadele: jahisadamast ja vanalinnast kuni linna servas asuvasse Porto de Mósi ning viis kilomeetrit lääne pool laiuva Praia da Luzi liivarannani.
Eestlased ostavad vanaduspõlve veetmiseks Portugalis merevaatega üürikodusid. “Eelistavad suuri kortereid, alates kahe magamistoaga”
Filter Plusi asutaja ja tegevjuht Sander Veanes ütles, et praegu on ettevõtte suuremaks probleemiks olnud tootmisvõimekus, mida on alati olnud liiga vähe.
Filtritootja rajab 10 miljoniga uue tehase ja värbab 150 inimest
„Mõnikord on kõige kasumlikum tehing see, mille jätad tegemata,“ nendib investor Karin Krigoltoi tagantjärgi.
Börsimöll viis investorilt paari päevaga 7000 dollarit. “Läksin veidi laisaks ja ahneks”

Podcastid

Parts paneks püsti kolm tuumajaama. “Paneme siia toimetusse?”
Poliitikute töölaud: riigikogu valimiste erisaade
Parts paneks püsti kolm tuumajaama. “Paneme siia toimetusse?”
00:00
Ajakirjanikud: natuke silmakirjalik Liina Vahtrasest nüüd Mait Paltsi rappida
Äripäev eetris
Ajakirjanikud: natuke silmakirjalik Liina Vahtrasest nüüd Mait Paltsi rappida
00:00
Urmas Sõõrumaa kogu vara lastele laiali ei jagaks: vähem kiusatust ja konflikte
Tippkohtumine
Urmas Sõõrumaa kogu vara lastele laiali ei jagaks: vähem kiusatust ja konflikte
Börsiajakirjanik: Jensen Huangi lahkumine Nvidiast oli õige otsus
Hommikuprogramm
Börsiajakirjanik: Jensen Huangi lahkumine Nvidiast oli õige otsus
Tartu perefirma juht: lapsi ei saa survestada juhiks saama
Hommikuprogramm
Tartu perefirma juht: lapsi ei saa survestada juhiks saama
Seakasvataja: poliitikud räägivad toidujulgeolekust, aga midagi selle parandamiseks ei tee
Hommikuprogramm
Seakasvataja: poliitikud räägivad toidujulgeolekust, aga midagi selle parandamiseks ei tee
19.11.2026 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
20.11.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
24.11.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
Äripäeva Akadeemia
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (24.11., 08.12.,09.12. ja 14.12.2026)
Äripäeva Akadeemia
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
25.11.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - vundament
8 akadeemilist tundi
25.11.2026 Vaibkoodimine
Äripäeva Akadeemia
Vaibkoodimine
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (25.11.2026-06.10.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (25.11.2026-06.10.2027)
26.11.2026 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
26.11.2026 Exceli baaskoolitus
Äripäeva Akadeemia
Exceli baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
01.12.2026 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
Äripäeva Akadeemia
Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
3 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Suur lugu
  • 13.11.26, 06:00
Vanilla Ninja staarist luksuskinnisvara müügitippu: „Mida rohkem sipled, seda rohkem teenid!”
Kaks Eesti naist ajavad Portugalis äri, mille vastu kohalikud protestivad
2
Uudised
  • 12.11.26, 16:24
37aastane ettevõtja teenis Soomes aastaga 132 miljonit eurot
3
Uudised
  • 13.11.26, 06:00
MES nõuab Pärnu perefirma pankrotti. “Neil pole alust midagi nõuda”
4
Börsiuudised
  • 13.11.26, 10:14
Miljonisüstist ilma jäänud idu läheb pankrotti. “Investori äraütlemine oli viimane piisk karikasse”
5
Börsiuudised
  • 13.11.26, 14:01
Nvidia skandaal vallandas ostupalaviku. Kristjan Liivamägi investeeris kümneid tuhandeid eurosid
6
Uudised
  • 13.11.26, 16:00
Firma tankistile liigutanud ehitusettevõtja sai ärikeelu

Viimased uudised

Suur lugu
  • 14.11.26, 06:30
Ajutine raamatupidaja rühkis kütusefirma tippu. “Ütlesin ülemusele, et mul on igav“
“Naised tipus” sarja uus lugu
Börsiuudised
  • 13.11.26, 23:27
Heitlik nädal Wall Streetil lõppes kiibiaktsiate ja bitcoini langusega
Börsiuudised
  • 13.11.26, 23:06
USA piirangud tõmbavad Anthropicu IPO-l Hiina rahale pidurit
Börsiuudised
  • 13.11.26, 20:14
Goldman Sachs näeb S&P 500 indeksil tugevat tõusuruumi, Euroopa suhtes ollakse aga ettevaatlikud
Börsiuudised
  • 13.11.26, 19:51
Selgus üks võimalik Huangi mantlipärija
Uudised
  • 13.11.26, 19:31
Soome peaministri teatel on Euroopa esindajad Ukraina ja Venemaa kõnelustele valitud
Uudised
  • 13.11.26, 17:10
Maagi tippjuht taandus juhatustest. “Soovisin rohkem keskenduda oma rollile”
Börsiuudised
  • 13.11.26, 16:37
Tootjahinnaindeks ja bitcoini langus hoiavad USA turge pinges
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026