Ajutine raamatupidaja rühkis kütusefirma tippu. “Ütlesin ülemusele, et mul on igav“

“Naised tipus” sarja uus lugu
“Mul on väga igav. Tahaks mingit väljakutset, olen valmis aitama. Palun, andke mulle midagi teha,“ ütles tänavu Neste Eesti tegevjuhiks saanud Polina Tkatšuk oma karjääri alguses ülemusele.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas jõudis Polina Tkatšuk ajutise raamatupidaja rollist Neste Eesti tippu ja millised valikud tema karjääri pöördepunktides määravaks said;
- millist juhti näevad Tkatšukis tema kolleegid ja lähedased ning kuidas plaanib ta juhtida Neste Eestit ajal, mil kütuseäri kiiresti muutub.