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Valge Maja: Trump, Putin ja Xi kohtuvad järgmisel nädalal esimest korda kolmekesi

Valge Maja teatel kohtub president Donald Trump uuel nädalal ühiselt Hiina liidri Xi Jinpingi ja Venemaa juhi Vladimir Putiniga, et rääkida tuumarelvastuse piiramisest.
Septembris võõrustas USA president Donald Trump Hiina riigipead Xi Jinpingi Washingtonis
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