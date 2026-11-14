Valge Maja: Trump, Putin ja Xi kohtuvad järgmisel nädalal esimest korda kolmekesi

Hiina sõjaväega seotud ülikoolil õnnestus USA ekspordikeelust hoolimata hankida Nvidia võimsaid tehisintellektikiipe. Leitud hankedokumendid näitavad, kuidas Hiina asutused Washingtoni kehtestatud piirangutest mööda pääsevad.
Eestis sünnib maailmatasemel teadust, ent liiga väike osa sellest jõuab n-ö laborist turule ja kasvab rahvusvaheliseks äriks. Miks jäävad head ideed ülikoolidesse pidama ning mida peaks muutma rahastuses, ettevõtjate ja teadlaste koostöös ning regulatsioonides, et teadusest sünniks rohkem suure lisandväärtusega ettevõtteid?