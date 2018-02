Rolls-Royce on kõige mainitum kaubamärk popmuusikas

Kaheksa ettevõttet muusikute tekstide kaubamärkide esikümnes on autofirmad, kirjutab The Drive.

Kaasaegsed muusikud ja muidugi eriti räpparid armastavad kaubamärke oma laulusõnadesse põimida. Tegemist ei ole alati kavala sponsoreeritud tootepaigutusega, vaid brändid, millest lauldakse, on sageli ka staatuse sümbolid. Nende brändide esirinda, mitte vaid autode seas, vaid üle terve luksusspektri, tõuseb Rolls-Royce.

Tuginedes Bloombergi uuringule on viimase kolme aasta jooksul Rolls-Royce või mõnd Rolls-Royce toodet Billboardi muusikaedetabeli 20 kõige populaarsema pala hulgast mainitud lausa üheteistkümnes. Luksuslikku autofirmat mainivad oma muusikas näiteks Quavo, Future, The Weeknd ja Kodak Black. Juhul kui lugeja neist muusikutest midagi kuulnud pole, tähendab see The Drive'i arvates, et lugeja pole kahjuks kuigi lahe.

Teisele kohale edetabelis kerkis Ferrari, mille superautosid mainiti üheksas laulus. Porsche jäi viiki Hennessy konjakiga, mõlemal seitse tabamust, samas kui Lamborghini ja Chevrolet viigistasid omavahel samuti kuue silmaga. Bentley, Cadillac ja Mercedes-Benz pälvisid koos Jordani kaubamärgi, Rolexi ja Xanaxiga viis mainimist.

Räppari Migos number üks hitt “Bad and Boujee” võidab esikoha, mainides kõige enam kaubamärke ühe muusikapala vältel. Migos räpib 19 brändist, mille hulka kuulusid näiteks Lamborghini, Porsche, Ferrari, aga ka mitte nii väga premium-kaubamärgid, nagu Subway ja aeglane toiduküpsetaja Crock-Pot.

Rolls-Royce'i jaoks on väga sobiv, et nende kaubamärki seostatakse luksuse ja varaga. Viimast isegi juhul, kui vahetevahel satutakse laulusõnadesse, mille karmikeelse sisu tõttu saab muusikapala keelumärke “lastele ebasobiv”. Mõnikord on Rolls-Royce muusikavideoid ka autodega varustanud, aga nime mainimise eest muusikud Rolls-Royce'ilt raha ei saa. Arvestades, et umbes 20 protsenti Rolls-Royce'i ostjatest on kuulsused ja muusikud, on Rolls-Royce mudelinimede Wraith ja Ghost sattumine edetabeli esiotsa ettevõtte jaoks hindamatu meetod, millega hoida kaubamärki nähtaval ja ihaldusväärsena.