Halvatud Taani võidusõitja sai Euroopa esimese Ford GT

Fordi eriti kiire GT mudel jõuab viimaks Euroopasse. Esimesena sai siin mandril aga uue auto osaliselt halvatud Taani võidusõitja Jason Watt, kirjutab The Drive

1999. aastal oli Watt üks autospordi suurlootusi, kui ta lõpetas kõvas konkurentsis teisena vormel-3000 hooaja. Pärast võidusõiduhooaja lõppu juhtunud mootorrattaõnnetus aga halvas tema alakeha.

Watt ei lasknud juhtunul siiski oma autospordiambitsioonidele pidurit tõmmata, ta naasis võidusõidu juurde ja ehitas oma auto ümber gaasi- ja piduripedaali käsitsikontrollile. Sihikindlust saatis edu ja Watt võitis 2002. aasta Taani turismiautode meistrivõistlused.

Sel nädalal sai Watt kätte uue Ford GT, mis on tema jaoks juba teine - talle kuulub ka 2005. aasta Ford GT. Nii nagu eelkäija, on ka uus GT varustatud käsijuhtimiseks vajalike abivahenditega, lisaks on autol katuseraam, mis on mõeldud tema ratastooli jaoks.

“Minu Ford GT on ilmselt maailma kiireim auto, mida invaliidi parkimiskohal nähtud,” ütles Watt auto üleandmispeol.

Watt on üks tõestus sellest, et puue ei ole eduka võidusõidukarjääri takistus. Ka 51aastane Alex Zanardi sai kaks aastakümmet tagasi raskes õnnetuses viga, aga nüüd osaleb järgmisel aastal Daytona 24 tunni sõidul BMW M8 GTE roolis.

Vormel-3 roolis aga jätkab oma korraks katkenud võidusõidukarjääri noor, vaid 18aastane briti vormel-4 sõitja Billy Monger, kes kaotas eelmisel aastal võidusõiduõnnetuses põlvest altpoolt oma mõlemad jalad.